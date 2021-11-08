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​الإفتاء عن البيع بالتقسيط: الزيادة المعلومة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا

09:08 م الإثنين 08 نوفمبر 2021
​الإفتاء عن البيع بالتقسيط: الزيادة المعلومة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا

دار الإفتاء المصرية

(مصراوي):

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه ورد إليها سؤالًا حول مدى جواز ومشروعية البيع بالتقسيط.

وأضافت الدار في بيان لها، اليوم الاثنين: "البيع بالتقسيط جائز شرعًا، وقد دل على ذلك عموم قول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: 275]، ولما ثبت: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يجهز جيشًا، فنفدت الإبل، فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل. ولما ثبت: أن بريرة رضي الله عنها ابتاعت نفسها بالتقسيط تسع سنوات؛ لكل سنة أربعون درهما".

وأوضحت الدار: "الزيادة المعلومة في الثمن نظير الأجل المعلوم وقت العقد جائزة شرعًا؛ إذ هي مِن قبيل المرابحة، والله سبحانه وتعالى أعلم".

دار الإفتاء المصرية البيع بالتقسيط حكم البيع بالتقسيط

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