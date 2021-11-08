رئيس المحطات النووية لمصراوي: دراسة لإنشاء مفاعل صغير ضمن مشروع الضبعة

كتب- محمد صلاح:

أعلن الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أن الهيئة تدرس حاليًا تنفيذ وإنشاء مفاعلات نووية صغيرة، في ظل مواكبة التطور التكنولوجي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مؤكدًا أن المفاعلات الصغيرة تتميز بأن تكلفتها بسيطة ومدة إنشاؤها قصيرة نسبيًا مقارنة بالمفاعل الكبير الذي قد يستغرق العمل فيه سنوات.

ونوه الوكيل في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إلى أن مفاعل الضبعة هو الأفضل عالميًا في حجم القدرة الكهربائية المولدة، ومن الجيل الثالث المطور أما المفاعلات النووية الصغيرة فهي عبارة عن طريق حديث لا يزال في مرحلة التجريب والإنشاء وحتى الآن لم يتم تشغيل أي مفاعل منها، لكن ما يميزها أنها تعطي مرونة في الإنشاء والتنفيذ لما تستغرقه من فترة زمنية قليلة، موضحًا أن هناك بعض المفاعلات يتم ردمها وإنشائها أسفل سطح الأرض بطريقة علمية من خلال تطبيق واتباع كافة الإجراءات الامنة التى تتسم بفاعليتها وأمنها.

وقال رئيس المحطات النووية: "أننا دائمًا لا ننظر لما نملكه ولكن أيضًا نخطط لمواكبة التطور والمستقبل في المجال النووي"، مؤكدًا أنه تم إجراء دراسة في الهيئة على المفاعلات الصغيرة المستخدمة والواعدة التي قاربت على الانتهاء من التنفيذ والتشغيل التجاري لها، لإجراء دراسات عنها لمعرفة التكلفة النهائية لأن ليس بعيدًا أن يتم إنشاء مفاعل صغير بمشروع الضبعة النووية.