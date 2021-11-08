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مصدر يكشف حقيقة حجز وزيرة الصحة هالة زايد بالمستشفى مجددا

08:33 م الإثنين 08 نوفمبر 2021
مصدر يكشف حقيقة حجز وزيرة الصحة هالة زايد بالمستشفى مجددا

هالة زايد وزيرة الصحة

كتب - أحمد جمعة:
قال مصدر طبي مطلع، إن وزيرة الصحة هالة زايد، انتقلت اليوم الاثنين، إلى أحد المستشفيات لإجراء فحص دوري.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الوزيرة أجرت متابعة وفحصا طبيا للوقوف على مدى التحسن في حالتها الصحية، دون أن يجري حجزها داخل المستشفى.
وشدد على أن حالة الدكتورة هالة زايد مستقرة.
كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تعرضت أواخر الشهر الماضي، لأزمة قلبية تم على إثرها نقلها للمستشفى، وأجرت الوزيرة قسطرة علاجية.
وفي وقت لاحق، أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بتكليف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، للقيام بأعمال وزيرة الصحة لحين شفائها.
هالة زايد وزيرة الصحة وزارة الصحة هالة زايد مريضة

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