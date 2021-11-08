إللي عايزينه هنعمله.. ماذا قال السيسي عن تعديل اتفاقية كامب ديفيد قبل 7 سنوات؟

(مصراوي):

في مايو عام 2014 وفي مقابلة تلفزيونية، تحدث المرشح لرئاسة الجمهورية وقتها عبدالفتاح السيسي، عن القوات المصرية في سيناء، واتفاقية كامب ديفيد التي وقعتها مصر عام 1979. السيسي قال في المقابلة إن السلام مع إسرائيل أصبح مستقرًا، مضيفًا أن حالة السلام تجاوزها وجود قوات مصرية في مناطق معينة من سيناء.

وفي سؤال مباشر وجهته المحاورة في فضائية "سكاي نيوز" وقتها زينة يازجي للسيسي، قالت فيه: "هل تدعو لتعديل اتفاقية كامب ديفيد من حيث عدد القوات المصرية العسكرية المسموح بها في سيناء؟"، ليرد السيسي: "اللي إحنا عايزينه بنعمله، ولو الأمر يتطلب التعديل، لن يرفض أحد، لأنهم يتعاملوا مع دولة وجيش، لهما قوة عادلة وليس حمقاء".

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اليوم وبعد مرور 7 سنوات كاملة، وانتخاب الرئيس السيسي، أعلن المتحدث العسكري نجاح اللجنة العسكرية المشتركة، وبناءً على الاجتماع التنسيقي مع الجانب الإسرائيلي، في تعديل الاتفاقية الأمنية، وزيادة عدد قوات حرس الحدود في منطقة رفح بشمال سيناء، بالإضافة إلى زيادة ورفع إمكانياتها.

وأضاف بيان للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، أن ذلك التعديل في الاتفاقية الأمنية، يأتي في ضوء المساعي المصرية للحفاظ على الأمن القومي المصري، واستمرارًا لجهود القوات المسلحة في ضبط وتأمين الحدود على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي وفي إطار اتفاقية دولية بما يعزز ركائز الأمن، طبقًا للمستجدات والمتغيرات.



