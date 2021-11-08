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برلماني: محافظ القاهرة وعد بحل عدد من مشكلات أهالي السلام والنهضة

08:19 م الإثنين 08 نوفمبر 2021
برلماني: محافظ القاهرة وعد بحل عدد من مشكلات أهالي السلام والنهضة

اللواء خالد عبدالعال

(مصراوي):

حصل عضو مجلس النواب عن دائرة "السلام والنهضة" النائب أحمد إسماعيل على موافقات ووعود إيجابية من محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال بشأن حل عدد من المشكلات بالدائرة.

جاء ذلك خلال اجتماع إسماعيل مع اللواء خالد عبدالعال على هامش اللقاء الذي جمع محافظ القاهرة مع نواب المنطقة الشرقية لمناقشة عدد من الموضوعات التي تخص المنطقة.

وعرض إسماعيل عدد من المشاكل التي تمس أهالي حي السلام أول وثان وكان في مقدمتها موضوع كباري المشاة بمحور الفريق إبراهيم العرابي والذي تم عرضه في وقت سابق بصورة تفصيلية.

وكما عرض إسماعيل موضوع نقل مصنع السماد العضوي الذي أوضح فيه تضرر سكان السلام من وجود هذا المصنع الذي يتسبب في الكثير من الأمراض وإنبعاث الروائح الكريهة وكشف محافظ القاهرة عن وجود خطة لنقل المصنع خارج الكتلة السكنية إلى منطقة غير مأهولة من بالقرب من مدينة العاشر من رمضان.

وكذلك عرض النائب إسماعيل موضوع الجراجات وتقليل القيمة الإيجارية الساحات، وتم الموافقة على تخفيض القيمة الإيجارية بما يتناسب مع الحالة المادية والاجتماعية لمستأجري الجراجات من أهالي السلام حيث تم الموافقة على أن تكون القيمة 3 جنيهات للسيارة الواحده نظير المبيت في اليوم الواحد.

النائب مع محافظ القاهرة

خالد عبدالعال مجلس النواب حي السلام النهضة

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