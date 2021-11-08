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الجمعة البيضاء.. 4 نصائح من حماية المستهلك بشأن عروض نوفمبر

08:16 م الإثنين 08 نوفمبر 2021
الجمعة البيضاء.. 4 نصائح من حماية المستهلك بشأن عروض نوفمبر

الجمعة البيضاء

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشر جهاز حماية المستهلك 4 نصائح أثناء في فترة العروض والتخفيضات في "الجمعة البيضاء".

وجاءت النصائح كالتالي:

1- تأكد من طبيعة السلعة وصفاتها وتاريخ الإنتاج والصلاحية وجهة المنشأ.

2- التأكد من السعر قبل وبعد الخصم للتأكد من وجود عروض حقيقية.

3- أحرص على طلب فاتورة الشراء حتى في فترة العروض.

4- تأكد من وجود سياسة الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات.
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الجمعة البيضاء جهاز حماية المستهلك التخفيضات

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