الجمعة البيضاء.. 4 نصائح من حماية المستهلك بشأن عروض نوفمبر
كتب- أحمد عبدالمنعم:
نشر جهاز حماية المستهلك 4 نصائح أثناء في فترة العروض والتخفيضات في "الجمعة البيضاء".
وجاءت النصائح كالتالي:
1- تأكد من طبيعة السلعة وصفاتها وتاريخ الإنتاج والصلاحية وجهة المنشأ.
2- التأكد من السعر قبل وبعد الخصم للتأكد من وجود عروض حقيقية.
3- أحرص على طلب فاتورة الشراء حتى في فترة العروض.
4- تأكد من وجود سياسة الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان