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"حماية المستهلك" ينشر الشكل الجديد لإعلان أسعار السيارات شامل الوكيل وعوامل الأمان

08:01 م الإثنين 08 نوفمبر 2021
"حماية المستهلك" ينشر الشكل الجديد لإعلان أسعار السيارات شامل الوكيل وعوامل الأمان

أسعار السيارات

(مصراوي):

​نشر جهاز حماية المستهلك، شكل الإعلان الجديد لأسعار السيارات، الذي نص عليه القرار الأخير للجهاز، بحيث يكون باللغة العربية، وموضح فيه السعر والموديل وسنة الصنع.

وكانت الجريدة الرسمية، نشرت قرار جهاز حماية المستهلك رقم 115 لسنة 2021 بإلزام شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية مع جواز إضافة أي لغة أخرى.

وتضمن القرار، أن يتضمن الإعلان عن السيارة سعرها شاملًا للضريبة، بالإضافة إلى مواصفاتها وأن يكون الإعلان مثبتًا على الزجاج الأمامي للسيارة.

وقالت الجريدة، إنه يتم العمل بالقرار اعتبارًا من يوم 15 نوفمبر الجاري.

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أسعار السيارات جهاز حماية المستهلك الجريدة الرسمية

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