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شيخ الأزهر يستقبل السفير البحريني

06:51 م الإثنين 08 نوفمبر 2021
شيخ الأزهر يستقبل السفير البحريني

جانب من الاستقبال

كتب- محمود مصطفى:

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين بمقر مشيخة الأزهر، السفير هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين بالقاهرة.

وقال فضيلة الإمام الأكبر، إن العلاقات التي تربط الأزهر والبحرين تميزت بعمقها ومتانتها، معربا عن تقديره للدور الذي يقوم به العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في خدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية.

وأوضح أن منهج الأزهر الوسطي قائم على الانفتاح على الآخر، وتفويت الفرص على مروجي الفتن بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدا أن الترابط والتآخي بين أتباع الديانات المختلفة يغلق الباب في وجه أصحاب الفكر المتشدد والمتطرف، ويرسم الطريق نحو بيئة صحية تسودها روح الأخوة والإنسانية.

من جانبه، أعرب السفير عن تقدير مملكة البحرين قيادةً وشعبًا لدور الأزهر الرائد في ترسيخ المبادئ الإسلامية السمحة، ولشخص فضيلة الإمام الأكبر، الذي يسعى دائما إلى ترسيخ قيم السلام وثقافة التسامح والإخاء والتعايش المشترك بين مختلف الدول والشعوب.​

أحمد الطيب شيخ الأزهر السفير البحريني البحرين

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