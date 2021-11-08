كامل الوزير: النقل البحري "فرخة ممكن تبيض ذهب لمصر"

كتب- أسامة علي:

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن قطاع النقل البحري لو تم تطويره سيصبح "الفرخة اللي بتبيض بيضة ذهب لمصر".

وأضاف الوزير، في كلمته خلال مؤتمر النقل الذكي، أنه لدينا هدف نسعى لتحقيقه، من خلال توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتصبح مركزًا التجارة العالمية واللوجيستيات بنهاية 2024، مؤكدًا أن تحقيق هذا المخطط يحتاج لتكامل من الجهات المعنية.

وأوضح وزير النقل، أن الوزارة تسعى لتقليل زمن مكوث البضائع في الموانئ، من بداية الشحن مرورًا بالميناء وحتى وصولها إلى المواطن، لعدم تحميل غرامات والتي في النهاية تقع على المواطن "المستهلك"، موضحًا أن تطوير النقل البحري يحتاج عدد أرصفة أكثر وموانئ أكثر، وتعميق الأعماق، إضافة إلى تطوير منظونة الجمارك، وتطوير لوسائل النقل المختلفة.