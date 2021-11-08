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بالفيديو.. الجيزة: إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالبدرشين

06:27 م الإثنين 08 نوفمبر 2021
بالفيديو.. الجيزة: إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالبدرشين

جانب من الحملة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شنت محافظة الجيزة حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بقريتي ميت رهينة ومنشأة دهشور بالبدرشين على مدار يومين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا على الرقعة الزراعية وبمتابعة من محمود زين شنب رئيس مركز البدرشين.

وتم إزالة 20 حالة تعدي بالتنسيق مع الإدارة الزراعية بالبدرشين عبارة عن أسوار وحجرات من البلوك الأبيض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وجاري الاستكمال.

محافظة الجيزة إزالة التعديات البدرشين الأراضي الزراعية

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