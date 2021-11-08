الجيش الثاني الميداني يكرم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية

كتب- محمد سامي:

نظمت قيادة الجيش الثاني الميداني، بالتعاون مع جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، حفلا لتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية وأسر الشهداء بمحافظتي شمال سيناء والإسماعيلية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحه بتقديم الدعم الكامل لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية الذين قدموا أرواحهم ودمائهم فداء للوطن، وفي إطار استمرار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثامنه والأربعين لإنتصارات أكتوبر المجيدة.

وألقى قائد الجيش الثانى الميداني، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامه عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة لأسر الشهداء والمصابين تقديرًا لما قدموه من تضحيات وبطولات دفاعاً عن أمن الوطن واستقراره مؤكدًا أن دماء الشهداء الذكية هي التي مهدت الطريق للنهضة الشاملة التي تشهدها مصر في كافة المجالات.

من جانبه أكد مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافه سبل الرعاية لتوفير حياه كريمة لأسر الشهداء والمصابين عرفانًا بما قدمه أبنائهم من تضحيات لتظل راية الوطن عالية خفاقه.

كما أكد محافظ الإسماعيلية، خلال كلمته أن رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية هما جناحي الأمن والاستقرار وسيظلان درع الوطن وسيفه ضد قوى التطرف والإرهاب، مؤكدًا أن التاريخ الوطني سيتوقف إجلالاً وتقديرًا لما قدمه هؤلاء الشهداء من تضحيات وبطولات، والتي بدونها لما استمرت مسيرة البناء والتنمية في كافة ربوع الوطن.

وفي نهاية الاحتفال عبر أسر الشهداء عن عميق امتنانهم وشكرهم للقيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على حرصهم على التواصل الدائم والمستمر مع أسر الشهداء والمصابين مؤكدين أن الدولة المصرية لا تنسى ابداً ابنائها الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن ودفاعًا عن استقراره

وسلامة أراضيه.

حضر الاحتفال مدير أمن الإسماعلية وعدد من ضباط الجيش الثاني الميداني.