المتحدث العسكري: زيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها برفح

كتب- محمد سامي:

نجحت اللجنة العسكرية المشتركة بناءً على الاجتماع التنسيقي مع الجانب الإسرائيلى في تعديل الإتفاقية الأمنية بزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية برفح.

يأتي ذلك في ضوء المساعي المصرية للحفاظ على الأمن القومى المصرى واستمراراً لجهود القوات المسلحة في ضبط وتأمين الحدود على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي، وفى إطار اتفاقية دولية بما يعزز ركائز الأمن طبقاً للمستجدات والمتغيرات.