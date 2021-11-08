Masrawy logo white

لتصبح صديقة للبيئة.. السيسي يوجه بتطبيق المعايير الحديثة لتطوير المدن الجديدة

03:54 م الإثنين 08 نوفمبر 2021
لتصبح صديقة للبيئة.. السيسي يوجه بتطبيق المعايير الحديثة لتطوير المدن الجديدة

الرئيس السيسي ورئيس الوزراء

كتب- محمد سامي:

صرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم الإثنين، بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية.

وأضاف راضي، أن رئيس مجلس الوزراء عرض التطورات الإنشائية للمشروعات التنموية والسياحية في إطار مدينتَي العلمين الجديدة وشرم الشيخ.

وتابع متحدث الرئاسة بأن الرئيس السيسي وجه بمراعاة تطبيق كل المعايير الحديثة لتطوير وتنمية مختلف المدن الجديدة وتلك القائمة على مستوى الجمهورية بصورة مستدامة، مع تجهيز البنية الأساسية لتلك المدن، لتصبح مدناً خضراء وصديقة للبيئة، بما فيها استخدام الطاقة الجديدة والنظيفة، خصوصًا في وسائل النقل الجماعي، فضلاً عن استعداد وجاهزية تلك المدن لاستضافة أكبر الفعاليات العالمية المختلفة في مصر.

واستطرد راضي: واطلع الرئيس على مستجدات تطوير منطقة الفسطاط في إطار التطوير الشامل لمنطقة القاهرة التاريخية، والذي يهدف إلى استعادة الوجه الحضاري لقلب العاصمة، وتحويلها إلى مقصد سياحي، وزيادة نسبة المسطحات الخضراء.

ووجه الرئيس، حسب متحدث الرئاسة، بالانتهاء من كل مراحل تطوير منطقة الفسطاط خلال عام ٢٠٢٢، مع مراعاة التصميم الحضاري ذي الطابع المعماري العريق، بما يتناغم مع طبيعة المنطقة التراثية.

9298d00d-f77d-48ab-8a14-59f3cd2e89caالرئيس السيسي ورئيس الوزراء

بسام راضي الرئيس عبد الفتاح السيسي تطوير المدن الجديدة مصطفى مدبولي المشروعات القومية المشروعات التنموية والسياحية الرئيس السيسي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
881

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

649

متعافون اليوم

323733

إجمالي الإصابات

18242

إجمالي الوفيات

273154

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا