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استطلاع رأي حكومي.. 22.4% لا يرغبون في الحصول على لقاح كورونا

02:11 م الإثنين 08 نوفمبر 2021
استطلاع رأي حكومي.. 22.4% لا يرغبون في الحصول على لقاح كورونا

لقاح كورونا

كتب- محمد غايات:

أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعا للرأي خلال النصف الثاني من أكتوبر 2021 تضمن سؤالا للمبحوثين حول مدى استعدادهم لتلقي لقاح كورونا.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 32.5% من المبحوثين قد تلقوا التطعيم بالفعل، بارتفاع قدره 21 نقطة مئوية تقريبًا مقارنة بنتائج السؤال خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأوضح 40.3% من المبحوثين بالعينة إلى أن لديهم النية للحصول على اللقاح، فيما أشار 22.4% إلى عدم رغبتهم في الحصول عليه.

ورأى 75.6% من المصريين أن فيروس كورونا ما يزال يمثل خطراً على حياة الإنسان، وذلك بارتفاع قدره 16 نقطة عن استطلاع سبتمبر 2021.

وتوقع 41.9% من المبحوثين بالعينة أن وضع وباء كورونا في مصر سيتحسن خلال الشهور الثلاثة القادمة وسيكون أفضل، ورأى 6.2% أنه سيكون أفضل إذا تحققت بعض الشروط، من أهمها:

1- حصول المواطنين على اللقاح.

2- استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية.

وتوقع 10.9% من المبحوثين أن يظل الوضع كما هو، و14.4% رأوا أنه سيكون أسوأ ولم يحدد 26.6% من المبحوثين.

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