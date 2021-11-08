بحضور الصاوي.. السيسي يستقبل النواب العموم العرب والأفارقة

كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، النواب العموم العرب والأفارقة المشاركين في المؤتمر الدولي الذي تنظمه النيابة العامة المصرية حول دور أجهزة النيابات العامة في مكافحة الجرائم عبر الوطنية.

جاء ذلك بحضور المستشار حماده الصاوي، النائب العام المصري.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.