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بحضور الصاوي.. السيسي يستقبل النواب العموم العرب والأفارقة

01:51 م الإثنين 08 نوفمبر 2021
بحضور الصاوي.. السيسي يستقبل النواب العموم العرب والأفارقة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، النواب العموم العرب والأفارقة المشاركين في المؤتمر الدولي الذي تنظمه النيابة العامة المصرية حول دور أجهزة النيابات العامة في مكافحة الجرائم عبر الوطنية.

جاء ذلك بحضور المستشار حماده الصاوي، النائب العام المصري.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي النواب العموم العرب والأفارقة النيابة العامة المصرية مكافحة الجرائم حماده الصاوي

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