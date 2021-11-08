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كورونا.. 3 طرق للإبلاغ عن الأعراض الجانبية الغريبة للقاحات

01:18 م الإثنين 08 نوفمبر 2021
كورونا.. 3 طرق للإبلاغ عن الأعراض الجانبية الغريبة للقاحات

هيئة الدواء المصرية

كتب- أحمد جمعة:

طالبت هيئة الدواء المصرية، المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا مؤخرا، بالإبلاغ الفوري عند ظهور أي أعراض جانبية للقاح غير المتعارف عليها.

وقالت الهيئة: "إذا تم تطعيمك مؤخرًا وتشك في وجود أثر جانبي؛ فلا تتأخر في الإبلاغ".

وأضافت: "كل تقرير يحدث فرقاً ويساعدنا في تحديد الآثار الجانبية الجديدة والحصول على مزيد من المعلومات حول الآثار المعروفة.. قم بالإبلاغ دائمًا - حتى نتمكن من معرفة المزيد عن الأدوية واللقاحات وتحسين كيفية استخدامهم".

ولفتت إلى أنه يمكنك الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية واللقاحات عن طريق:

- الموقع الإلكتروني: www.edaegypt.gov.eg.

- الإيميل: pv.followup@edaegypt.gov.eg

- الخط الساخن لهيئة الدواء المصرية: 15301

الأعراض الجانبية للقاحات كورونا

وبحسب منظمة الصحة العالمية، اتسمت معظم الآثار الجانبية المبلّغ عنها والناتجة عن لقاحات كوفيد-19 بحدّة طفيفة إلى متوسطة وأمد قصير. وهي تشمل ما يلي: الحمّى، التعب، الصداع، الألم العضلي، قشعريرة البرد، الإسهال، الألم في موقع الحقن.

وقالت المنظمة إن فرص ظهور أي من هذه الآثار الجانبية بعد التلقيح تتفاوت بحسب لقاح كوفيد-19 المحدد.

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