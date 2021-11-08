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استعدوا للأسوأ.. الصحة العالمية تكشف معلومة صادمة عن كورونا

12:37 م الإثنين 08 نوفمبر 2021
استعدوا للأسوأ.. الصحة العالمية تكشف معلومة صادمة عن كورونا

منظمة الصحة العالمية

كتب - أحمد جمعة:

قالت منظمة الصحة العالمية، إنها تتوقع ظهور مزيد من التحورات لفيروس كورونا المستجد، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الدكتور عبد الناصر أبو بكر، رئيس فريق إدارة مخاطر العدوى، بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إننا "نتوقع مزيدًا من التحورات خلال الفترة المقبلة ويجب أن نستعد للأسوأ".

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إننا رأينا عددا من التحورات لفيروس كورونا خلال الشهور الماضية، ويجب استمرار الدول في إجراء الترصد للتحورات.

وتابع: "خطر ظهور تحورات جديدة ما زال قائما، ويجب أن نعزز من قدرات إجراء التسلسل الجيني للعينات".

وأشار أبو بكر إلى أن 14 بلدا في إقليم شرق المتوسط من بين 22 دولة تمتلك القدرة على إجراء تحاليل التسلسل الجيني ورصد ظهور خطر التحورات الجديد.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا مؤتمر صحفي مكافحة كورونا

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