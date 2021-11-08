وزير النقل يوجه المستثمرين بتنفيذ 3 توجيهات للرئيس السيسي

كتب- أسامة علي:

وجه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الدعوة إلى المستثمرين لحضور مؤتمر النقل الذكي، الذي يوفر فرصًا استثمارية بهذا القطاع.

وأكد الوزير، خلال كلمته بمؤتمر النقل الذكي، اليوم الإثنين، أنه على المستثمرين الأجانب المساعدة والتعاون في تنفيذ ٣ توجيهات للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجاءت التكليفات كالتالي:

نقل بعض مصانعهم إلى مصر، وستكون موطن قدم لإفريقيا والشرق الأوسط، وسيجدون كل المعاونة، بيئة تشىريعية وعمالاً وجواً معتدلاً .

توطين الصناعة الأجنبية في مصر، ونقل الخبرات، لإفادة السوق المصرية، ونقدر نصدر لإفريقيا.

تدعيم الصناعات المحلية المغذية؛ مثل الرخام والسيراميك والحديد.