هل تؤيد "الصحة العالمية" فرض عقوبات على الممتنعين عن تلقي لقاح كورونا؟

كتب - أحمد جمعة:

علقت منظمة الصحة العالمية، على اتجاه بعض الدول لفرض إجراءات عقابية على مواطنيها الممتنعين عن تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت الدكتورة داليا سمهوري، مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إنه من المفترض الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مع الحصول على لقاح كورونا، لأنهما أهم عاملين للسيطرة على الوباء.

وأشارت سمهوري ردًا على سؤال مصراوي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المنظمة اليوم الاثنين، إلى أن الدول تبذل أقصى ما تستطيع لتوفير اللقاح لمواطنيها، كما أن منظمة الصحة العالمية وضعت مجموعة من الأهداف بخصوص التلقيح خلال الفترة المقبلة.

كانت المنظمة حددت هدفًا عالميًا يتمثل في تلقيح ما لا يقل عن 40% من السكان في كل بلد بحلول نهاية عام 2021.

وعادت سمهوري للقول إنه من المهم أن تضع الدول إجراءات متكاملة لتوفير اللقاح وتطعيم المواطنين، كما أنه من الأهمية بمكان أن يكون هناك تغيير سلوك و"ترغيب المواطنين وليس ترهيبهم" للحصول على اللقاح.

وأشارت إلى ضرورة أن تكون من ضمن الإجراءات أن تبرز الدول أهمية التطعيم، مع نشر المعلومة الصحيحة لترغيب المواطنين في الحصول عليه، كما أنه من المهم تسهيل الإجراءات اللوجيستية أثناء التطعيم.