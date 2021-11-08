الصحة العالمية: لا يُمكن لأي بلد أن تنهي جائحة كورونا بمفردها

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنه لا يمكن لأي بلد أو وكالة أن تنهي هذه الجائحة بمفردها.

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المنظمة اليوم الاثنين.

وأضاف أنه على مدى الأشهر الاثنين والعشرين الماضية، رأينا مرارًا وتكرارًا أننا لا يمكن أن ننجح إلا إذا عملنا سويًا مع جميع أصحاب المصلحة على كافة المستويات، ويشمل ذلك المجتمعات المحلية والمجتمعات المدنية المتأثرة أو المُعرضة للخطر.

وأشار إلى إعطاء أكثر من 417 مليون جرعة في جميع أنحاء الإقليم.

وأكد المنظري أن المنظمة حددت هدفًا عالميًا يتمثل في تلقيح ما لا يقل عن 40% من السكان في كل بلد بحلول نهاية عام 2021.

واعتباراً من 3 نوفمبر 2021، أصبح أربعة عشر بلدًا من بلدان إقليمنا على الطريق الصحيح نحو تحقيق هذه الغاية، بحسب المنظري، فيما لا تزال ثمانية بلدان متخلفة عن الركب، بحصول أقل من 10% من سكانها على جرعات التلقيح كاملةً.