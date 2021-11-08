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ماتزوغوش من التذكرة.. وزير النقل: "السكة الحديد لن تتطور إلا لما ناخد حقنا"​

12:21 م الإثنين 08 نوفمبر 2021
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كتب- أسامة علي:

تصوير- هاني رجب:

دعا الفريق كامل الوزير، المواطنين، إلى مساعدة وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد، في النهوض بهذا المرفق، والاستمرار في تقديم خدمة جيدة.

وقال وزير النقل، خلال كلمته بمؤتمر النقل الذكي، اليوم الإثنين، إنه على أهالينا أن يتعاونوا مع السكة الحديد في منع الأطفال من رشق القطارات بالحجارة والتوقف عن التدخين والتسطيح أعلى القطارات، والتزويغ من التذكرة.

وأضاف الوزير: "مش هنعرف نطور السكة الحديد غير لمّا ناخد حقنا من أهالينا اللي بيستخدموا هذا المرفق المهم".

وأشار وزير النقل إلى أنه جار تركيب بوابات إلكترونية بـ4 محطات رئيسية، إضافة إلى إنشاء الكارت الموحد لوسائل النقل.

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