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تصل لـ 20 ألف جنيه.. الحكومة تعلن غرامة التدخين في هذه المنشآت.. وتوجيه للوزراء والمحافظين

12:14 م الإثنين 08 نوفمبر 2021
تصل لـ 20 ألف جنيه.. الحكومة تعلن غرامة التدخين في هذه المنشآت.. وتوجيه للوزراء والمحافظين

التدخين

كتب- محمد سامي:

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء توجيها إلى جميع الوزراء والمحافظين بشأن تطبيق قانون منع التدخين.

ونص التوجيه، على أن رئيس الوزراء وجه بسرعة اتخاذ اللازم نحو تفعيل الآليات المنفذة للقانون الخاص بالوقاية من أضرار التدخين ولائحته التنفيذية ومنها حظر التدخين نهائيا وبكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الاخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

ويتم إلزام المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ومعاقبته على إخلاله بهذا الأمر بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه.

كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على 100 جنيه.

أضرار التدخين

التدخين غرامة التدخين مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أضرار التدخين

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