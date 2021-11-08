منظومة النظافة الجديدة.. بدء العمل في 11 حيا بالعاصمة رسميا

كتب- محمد نصار:

استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرا تفصيليا من الوحدة التنفيذية لمنظومة المخلفات بالوزارة عن متابعة أعمال شركتي "ارتقاء" الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات و"إنفيروماستر" للخدمات البيئة وتدوير المخلفات للقيام بخدمات الجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع والمرافق العامة في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة وفقاً لخطط التشغيل المعدة من الشركتين والتي تم مراجعتها من خلال الوحدة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الشركة بدأت العمل في أحياء المنطقة الغربية وتتضمن 9 أحياء هي (منشأة ناصر - الوايلي - وسط - بولاق – غرب القاهرة - عابدين - الأزبكية - الموسكي - باب الشعرية)، وذلك وفقاً لخطة التشغيل التفصيلية لتقديم كافة أنواع الخدمات من الجمع السكني والتجاري ونظافة وغسيل الشوارع والمرافق العامة.

وأوضح أن الشركة تسلمت رسميا حي غرب القاهرة من الهيئة العامة للنظافة والتجميل في 7 سبتمبر الماضي واستكملت انتشارها حتى 7 نوفمبر الجاري في عدد آخر من الأحياء حيث تسلمت حي عابدين في 21 سبتمبر الماضي وحي الأزبكية في 7 أكتوبر الماضي وحي بولاق أبوالعلا في 21 أكتوبر وحي الموسكي في 7 نوفمبر الجاري، ومن المقرر أن تواصل تسلم باقي الأحياء بالمنطقة الغربية باب الشعرية ووسط القاهرة والوايلي ومنشأة ناصر بالتوالي حتى نهاية شهر ديسمبر القادم.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن متوسط كمية المخلفات المتولدة من أحياء المنطقة الغربية بالقاهرة يصل إلى حوالي 2500 طن يوميا و930 ألف طن سنويا، ويبلغ عدد العاملين المشاركين في عمليات النظافة وجمع المخلفات وغسيل الشوارع في الـ 9 أحياء حوالي 900 عامل للجمع السكني و1935 عاملا للكنس والنظافة للشوارع.

كما يبلغ إجمالي عدد السيارات والمعدات والأدوات المستخدمة لتقديم الخدمات 31072 منها 435 سيارة و37 معدة و30600 من الأدوات وتشمل (الحاويات وعربيات الجمع اليدوي والمقشات والشوك والزي).

وقال شعراوي إن شركة "إنفيروماستر" بدأت العمل في أحياء المنطقة الشرقية وتتضمن 9 أحياء هي (مصر الجديدة - النزهة - غرب مدينة نصر - شرق مدينة نصر - المطرية - عين شمس - السلام أول - السلام ثان - المرج) وفقاً لخطط التشغيل لتقديم خدمات الجمع السكني والتجاري ونظافة وغسيل الشوارع والمرافق العامة، لافتاً إلى أن الشركة تسلمت رسمياً حي مصر الجديدة في 3 سبتمبر الماضي من هيئة نظافة وتجميل القاهرة واستكملت الانتشار في باقي الأحياء حيث تسلمت حي مدينة نصر غرب في 7 سبتمبر وحي مدينة نصر شرق في 15 سبتمبر وحي النزهة في 1 أكتوبر الماضي والمطرية في 7 أكتوبر الماضي وعين شمس في 1 نوفمبر الجاري، ومن المقرر أن تواصل تسلم باقي الأحياء بالمنطقة الشرقية وهي عين شمس والسلام أول والسلام ثان المرج حتى أول ديسمبر القادم.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن متوسط كمية المخلفات المتولدة من أحياء المنطقة الشرقية تبلغ حوالي 4050 طن يوميا و1,5 مليون طن سنويا، كما قامت الشركة بإعداد خطة التشغيل التفصيلية لتقديم كافة أنواع الخدمات من جمع سكني وتجاري ونظافة وغسيل الشوارع والمرافق العامة بالإضافة إلى خطط السلامة والصحة المهنية والتدريب والتوعية.

وأضاف أن إجمالي عدد العاملين بالمشروع للعاملين في الجمع حوالي 3878 عاملا وعدد عمال الكنس ونظافة الشوارع 3296 عاملا، وإجمالي عدد السيارات والمعدات والأدوات حوالي 98873 ومنها 660 سيارة و101 معدة و98112 إجمالي عدد الأدوات وتشمل (الحاويات وعربات الجمع اليدوي والمقشات والشوك والزي) وقامت الشركة بتوفير أكثر من 450 سيارة ومعدة من المعدات المطلوبة لتقديم الخدمات بالإضافة إلى تأهيل المعدات التي استلمتها من الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وعددها 78 سيارة ومعدة.

وطالب شعراوي من الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة بضرورة التنبيه على الشركتين بالاهتمام الكبير بمنظومة الجمع السكني والتجاري للمخلفات في جميع الأحياء التي بدأوا للعمل بها لخفض معدلات وصول المخلفات إلى الشارع وانتشار العمالة بالشكل الكامل والتزام العاملين بارتداء الزي الموحد المتفق عليه وزيادة الاهتمام بالشوارع الفرعية دون التركيز فقط على الشوارع الرئيسية والأسواق والمناطق الخدمية.

كما وجه الوزير بضرورة قيام الشركات بحملات التوعية للمواطنين والمحال التجارية والأسواق ومراكز الشباب والأندية وزيادة مستوى عملية الكنس اليدوي والآلي وغسيل الشوارع لتحقيق رضا المواطنين ليشعروا بوجود اختلاف في مستوى نظافة الشارع.

ووجه وزير التنمية المحلية، الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة بسرعة مراجعة العروض الفنية لشركة "إنفيروادبت" للتعاقد معها والتي من المقرر أن تقوم بعمليات الرقابة والمتابعة لشركتي "ارتقاء" و "إنفيروماستر" كطرف ثالث مستقل من خلال نظام إلكتروني ومتابعة مستمرة من وزارة التنمية المحلية والمحافظة.

كما طالب شعراوي الشركتين بضرورة الاهتمام بعمليات الرصد والمتابعة من المواطنين ومراقبي جهاز تنظيم إدارة المخلفات لمواجهة السلبيات والمشكلات أولاً بأول والعمل على حل السلبيات التي يتم رصدها، مؤكدا على أن نظافة الشارع هي المعيار الأساسي في تقييم عمل الشركتين للحصول على رضا المواطنين في الأحياء التي تعمل بها.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء يتابعان المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بالعاصمة بصورة مستمرة حتى يشعر المواطن بالتحسن المستمر في هذه الخدمة التي تمس حياته اليومية وعودة الوجه الحضاري للقاهرة في ظل المشروعات القومية الكبرى التي يجرى إنشاءها خلال الفترة الحالية وكذا تطوير بعض المناطق التاريخية مثل القاهرة الخديوية وحدائق الفسطاط وغيرها من الأماكن الحيوية .

كما طالب وزير التنمية المحلية من الشركتين زيادة دور التوعية للمواطنين وأصحاب الشركات لنجاح منظومة المخلفات والحفاظ على نظافة الشوارع والتنسيق مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والشباب في إطار الاهتمام بالمشاركة المجتمعية خاصة في ظل الدور الكبير للمواطنين لإنجاح المنظومة.

وناشد الوزير المواطنين بالتعاون مع الشركات الجديدة وهيئة النظافة وعدم إلقاء القمامة في الشارع خاصة مع عودة الجمع السكني للمخلفات، لافتاً إلى أن المواطنين عليهم دور مهم في إنجاح المنظومة الجديدة عبر مسارين الأول الالتزام بمواعيد الجمع وعدم إلقاء القمامة في الشوارع، والثاني العمل كمراقب مع الحكومة والشركة المتخصصة في ذلك على تطبيق هذه المنظومة والإبلاغ الفوري عن أي قصور موجود في أي حي أو منطقة خاصة مع توافر وسائل تقديم الشكاوى وتعددها.