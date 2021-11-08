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الكمامة والتباعد.. الصحة العالمية تكشف عن دراسة بشأن إجراءات كورونا الاحترازية

12:05 م الإثنين 08 نوفمبر 2021
الكمامة والتباعد.. الصحة العالمية تكشف عن دراسة بشأن إجراءات كورونا الاحترازية

الدكتور أحمد المنظري

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إننا شهدنا في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط مجموعة من المستويات المتباينة لالتزام عامة الناس بالتدابير الوقائية الشخصية الخاصة بفيروس كورونا، التي تسترشد إلى حد بعيد بالتدابير الصحية العامة والاجتماعية المُطبقة على نطاق أوسع في كل بلد.

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المنظمة اليوم الاثنين.

وأضاف: في دراسة إقليمية أُجريت في جميع بلدان الإقليم الاثنين والعشرين، تبيَّن لنا أن 66% فقط أفادوا بارتداء الكمامات في جميع الأوقات أو معظمها، بينما أفاد 78% فقط بغسل أيديهم في كثير من الأحيان، كما أفاد نصف الحالات فقط بابتعادهم عن الآخرين بما لا يقل عن مترين في الأماكن العامة طوال الوقت أو معظمه.

وأكد المنظري أن هذه ليست الطريقة التي سنُنهي بها الجائحة، فالطريقة الوحيدة المؤكدة لمنع انتشار كوفيد-19 هي اتباع كافة الإجراءات، وهي: الحصول على اللقاح، والحفاظ على التباعد البدني، وتنظيف اليدين، وتجنب الأماكن المزدحمة والمغلقة، وارتداء الكمامات.

وأضاف: كما نحث الناس على الاطلاع على آخر الأخبار الصحيحة حول كوفيد-19، وعدم الاستسلام للخوف أو الشائعات.

الدكتور أحمد المنظري منظمة الصحة العالمية إجراءات كورونا الاحترازية فيروس كورونا

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