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مسئولو الإسكان يتفقدون شقق "سكن مصر" بالقاهرة الجديدة

10:53 ص الإثنين 08 نوفمبر 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، مواقع مشروع سكن مصر، للإسكان المتوسط، بمدينة القاهرة الجديدة، يرافقه المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو جهاز المدينة والمشروع، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذى للأعمال ومناقشة الحلول الفنية لأعمال تنسيق الموقع.

وخلال الجولة، تابع مسئولو الوزارة معدلات تنفيذ الأعمال بالمواقع المختلفة بالمشروع، مشددين على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية لإتمام الأعمال بالمواصفات والجودة المطلوبة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأشار طلعت، إلى أن الجولة تأتى في إطار التوجيهات الدائمة بالاهتمام بأعمال تنسيق وتجميل المواقع السكنية المختلفة، وعدم تسليم الوحدات السكنية للمواطنين قبل استكمال أعمال التجميل وتنسيق المواقع.

وأوضح غنيم أنه تم وجار تنفيذ 17760 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بالمدينة بمساحات تتراوح من 115 م2 لـ 118 م2 موزعة على 10 مواقع بالتجمع الثالث، بجانب تنفيذ أعمال الربط على المرافق.

وأضاف غنيم أن متوسط تنفيذ مشروع سكن مصر بمختلف المواقع بالمدينة بلغ مراحل متقدمة، مشيراً إلى أنه تم وجار تنفيذ 3 مراكز طبية وحضانة بالمشروع بجانب المشروعات الخدمية الأخرى.

المجتمعات العمرانية تطوير المدن سكن مصر الإسكان المتوسط

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