الري: إزالة 69461 حالة تعدٍ على النيل

كتب- أحمد مسعد:

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري، تقريرًا، اليوم الإثنين، عن الموقف الحالي لإزالة التعديات على نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري؛ حيث بلغ إجمالي الإزالات ١٤٦٢٨ بمساحة ٢.٨٠ مليون متر مربع تقريبًا، في إطار الحملات الموسعة بمختلف المحافظات.

وقال عبدالعاطي، في بيان، الاثنين، إن إجمالي التعديات المزالة على نهر النيل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل بلغ أكثر من ٦٩٤٦١.

تأتي هذه الحملات المستمرة بهدف حماية نهر النيل وشبكة المجاري المائية من كل أشكال التعديات بالشكل الذي يمكنها من توصيل المياه لكل المنتفعين، وتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية؛ بما ينعكس على مصلحة المواطنين بالمقام الأول.