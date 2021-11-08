إنشاء حساب وتسديد رسوم.. الإمارات تحدد خطوات إصدار تصاريح الإقامة

كتب- مصراوي:

استعرض محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يفيد بقيام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بتحديد خطوات إصدار تصاريح الإقامة في الإمارات.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، في بيان، الاثنين، إن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يأتي في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأضافت حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إلى أن الهيئة أوضحت أنه بإمكان الأفراد إصدار التصاريح عبر موقعها الإلكتروني www.ica.gov.ae أو التطبيق الذكي ICA UAE eChannels.

ونوهت بأن خطوات إصدار تصاريح الإقامة تشمل التسجيل وإنشاء الحساب "الهوية الرقمية" أو الدخول للخدمات الإلكترونية في حال التسجيل المسبق، واختيار خدمة إصدار تصريح الإقامة، وتقديم الطلب ومراجعة البيانات المسترجعة وتحديثها وتسديد الرسوم، وتقديم طلب بطاقة الهوية، وتسليم جواز السفر لشركة التوصيل المعتمدة، ووضع ملصق الإقامة على جواز السفر وتوصيل الجواز عن طريق شركة التوصيل المعتمدة.​