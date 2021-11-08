رئيس الوزراء: محاولات الإرهاب لم تنجح في بث الفتنة والعزلة بين أبناء الوطن

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر كانت وستظل وطنا آمنا وشعبا مباركا، والمولى عز وجل قال في كتابه الكريم: "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين"، وقال الكتاب للقدس مباركا شعب مصر.

وأضاف خلال احتفالية مرور 10 سنوات على تدشين بيت العائلة المصري، بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وقداسة البابا تواضروس الثاني، ‏بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية‎، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، التي ألقاها نيابة عنه المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن محاولات الإرهاب لم تفلح في بث الفتنة والعزلة بين أبناء الوطن، المتحصن بالجيش والشرطة، تحت قيادة الرئيس المخلص عبدالفتاح السيسي، وتبلورت الثمرة بإلغاء مد حالة الطوارئ.

وأشار إلى أن بيت العائلة المصرية أحد أبرز محاور مكافحة الإرهاب، ويرسخ لمفهوم المواطنة، الذي وضع لبنته الأزهر الشريف رمز الوسطية، والكنيسة المصرية رمز الوحدة الوطنية.

وأكد مدبولي على أن بيت العائلة يشع السلام منه لكل مصري في الداخل والخارج، مشيرًا إلى أن تأكيد الرئيس على وحدة الشعب المصري، هو الضمانة المثلى للمحافظة على استقرار الوطن.​