بحضور عدلي منصور.. انطلاق احتفالية مرور 10 سنوات على تدشين بيت العائلة

كتب- محمود مصطفى:

انطلقت منذ قليل، احتفالية مرور 10 سنوات على تدشين بيت العائلة المصري، بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وقداسة البابا تواضروس الثانى، ‏بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية‎، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

ويحضر فعاليات الحفل، المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، ومحمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، والمستشار عمر مروان، وزير العدل.

ويقوم بيت العائلة المصرية على تنفيذ القيم العليا والقواسم المشتركة بين الأديان والثقافات والحضارات ‏الإنسانية المتعددة ‏مع بلورة خطاب جديد ينبثق منه أسلوب من التربية الخلقية والفكرية، بما يناسب حاجات الشباب ‏والنشء، ويشجع ‏على الانخراط العقلي في ثقافة السلام، ونبذ الكراهية والعنف، التعرف على الآخر، وإرساء أسس ‏التعاون والتعايش بين ‏مواطنى البلد الواحد، فضلًا عن رصد واقتراح الوسائل الوقائية للحفاظ على السلام المجتمعي.‏

ويهدف إلى الحفاظ على النسيج الوطنى الواحد لأبناء مصر، فضلًا على الحفاظ‎ ‎على‎ ‎الشخصية‎ ‎المصرية ‎وصيانة‎ ‎‎هويتها، ‎واستعادة‎ ‎القيم ‎العليا‎ ‎الإسلامية ‎والقيم‎ ‎العليا‎ ‎المسيحية، ‎والتركيز‎ ‎على‎ ‎القواسم المشتركة الجامعة، والعمل على ‏تفعيلها،‎ ‎وتحديد‎ ‎التنوع‎ ‎والاحترام‎ ‎المتبادل‎ ‎لحق‎ ‎الاختلاف‎ – ‎التكاملي،‎ ‎واستنهاض‎ ‎قيم‎ ‎المواطنة‎ ‎والتقاليد الأصيلة،‎ ‎وتقوية‎ ‎‎الخصوصيات‎ ‎الثقافية‎ ‎المصرية‎.

ويناقش المؤتمر مجموعة من المحاور على مدار أربع جلسات منها:- سماحة النص ودوره في دعم ‏السلام ‏المجتمعي، وأثر المواطنة في توطيد العيش المشترك، كما يتناول مواقف تاريخية وتطبيقا عمليا لأهم ‏انجازات بيت العائلة، فضلًا عن التعاون بين بيت العائلة المصرية ‏والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر في ‏‏الحث على السلام، كما يناقش ‏دور بيت العائلة المصرية المصرية في الحفاظ على الهوية ‏الوطنية وفي ‏مواجهة العنف ضد ‏المرأة وفي مواجهة ‏ الفساد، بالإضافة إلى مناقشة‏ ‏مبادرة معًا من أجل مصر ودورها ‏في تعزيز ‏الأمن الفكري.