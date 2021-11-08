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الري: الانتهاء من تأهيل 3134 كم ترع.. والعمل في 4589 كم أخرى

10:14 ص الإثنين 08 نوفمبر 2021
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كتب- أحمد مسعد:

استعرض الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرا عن الموقف الحالي لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع والمساقي.

بين التقرير الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3134 كم بمختلف المحافظات، وجاري تنفيذ ترع بأطوال 4589 كم وأنه تم طرح ترع بأطوال 1880 كم ليصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى تاريخه لـ 9603 كم.

وتم طرح 15 عقدا لتأهيل المساقي بمحافظات (القليوبية - الدقهلية - المنوفية – الإسكندرية - الفيوم - أسيوط) بإجمالي 557 مسقى بأطوال 466 كم، وتم الانتهاء من تأهيل مساقى بأطوال 28 كم،.​

تأهيل الترع الدكتور محمد عبدالعاطي وزارة الري

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