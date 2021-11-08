|شبورة كثيفة على هذه الطرق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال 6 أيام

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الاثنين 8 نوفمبر وحتى السبت 13 نوفمبر 2021.

وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

- يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

الاثنين 8 نوفمبر:

- شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من (5/8 صباحا)، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الثلاثاء 9 نوفمبر:

- شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من (5/8 صباحا)، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة المتوقعة.