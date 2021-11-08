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6 خطوات.. مرفق "الكهرباء" يستعرض كيفية توصيل التيار إلى المنشآت السكنية

08:00 ص الإثنين 08 نوفمبر 2021
6 خطوات.. مرفق "الكهرباء" يستعرض كيفية توصيل التيار إلى المنشآت السكنية

أرشيفية

كتب- محمد صلاح:

يبحث كثير من المواطنين عن إجابات واضحة في ما يتعلق بكيفية توصيل التيار الكهربائي إلى المنشآت السكنية.

وأعلن الجهاز عن استقباله عدة تساؤلات حول كيفية توصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية بطريقة شرعية وآمنة من خلال قيام المواطن بـ6 خطوات.

ونستعرض الخطوات المتبعة لتوصيل التيار في ما يلي:

1- التقدم إلى شركة التوزيع التابع لها بعد استكمال طلب المعاينة والمستندات.
2- سدد مقابل المعاينة (50 جنيهًا عن كل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية بحد أقصى 500 جنيه عن المنشأة).
3- تقوم الشركة بالمعاينة وإعداد المقايسة، موضحًا بها تكلفة التوصيل.
4- تعد الشركة المطالبة الخاصة بقيمة تكلفة التوصيل وتوضح أسلوب السداد والتزامات كل طرف.
5- في حالة طلب غرفة محولات أو موزع يتم تسليم صاحب المنشأة نسخة من المواصفات الفنية المعتمدة.
6- بعد سداد المقايسة يتم تنفيذ التوصيل طبقًا للبرنامج الزمني المعتمد.

مرفق الكهرباء توصيل التيار الكهربائي المنشآت السكنية

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