من الأحد للأربعاء.. إنجي أنور تقدم "مصر جديدة" على etc

كتب- مينا غالي:

تقدم الإعلامية إنجي أنور، برنامج "مصر جديدة" على قناة ‏etc من الأحد للأربعاء أسبوعيا.

وتولى الكاتب الصحفي، محمد صقر، رئاسة تحرير برنامج "مصر جديدة" فى قناة etc، والذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع ، وهو برنامج التوك شو الرئيسي للقناة ، ضمن باقة من البرامج المتنوعة انطلقت بها القناة مساء الأحد 7 نوفمبر الجارى.

وتواكب قناة etc تطلعات المواطنين فى مصر وتناول قضاياهم واهتماماتهم بشكل مهنى وموضوعى وبزاويا مختلفة ورؤى أعمق تساعد على تشكيل وعى وإدراك حقيقى لكل الأحداث، كما يتناول البرنامج أهم الأحداث السياسية والاقتصادية العالمية وتأثيرها على الشأن المصرى. بحسب بيان صحفي.

وكان هانى العتال رئيس مجلس إدارة قناة etc الفضائية، أكد أن القناة ستكون جزءا فاعلا من منظومة الإعلام المصرى والعربى، وستخاطب كل شرائح المجتمع عبر محتوى سياسى ورياضى واجتماعى وترفيهى وثقافى هادف يعبر بصدق عن الإعلام المصرى الهادف ذو التأثير الإيجابى.

جدير بالذكر أن شركة POD والتى تعد واحدة من أهم شركات الإعلانات فى مصر والوطن العربى، لما تملكه من خبرات ونجاحات فى سوق الإعلام، ستكون الوكيل الإعلانى لقناة etc.



يذكر أن الكاتب الصحفي محمد صقر، تولى رئاسة تحرير عدد من برامج التوك شو، في مقدمتها برنامج (90دقيقة) و(48ساعة) و(باختصار) بقناة المحور، و"تحت الشمس مع معتز بالله عبد الفتاح بقناة الشمس، كما ترأس تحرير عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية، كما سبق له العمل بقناة المحور لعدة سنوات، ثم انتقل لقناة ten، ومنها لشبكة قنوات dmc. وعمل مؤخرا مديرا للتطوير والمحتوى بقناة المحور.