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الإفتاء تكشف حكم خروج "المعتدة" بمن بيت الزوجية بعد وفاة زوجها

11:16 م الأحد 07 نوفمبر 2021
الإفتاء تكشف حكم خروج "المعتدة" بمن بيت الزوجية بعد وفاة زوجها

دار الإفتاء المصرية

كتب- أسامة علي:

كشف دار الإفتاء المصرية، حكم خروج المعتدة من وفاة زوجها من بيت الزوجية.

وقالت دار الإفتاء، إن المرأة المعتدة مِن وفاةٍ زوجها يجب عليها شرعًا البقاء في منزل الزوجية، وترك الزينة والتطيب.

وأضافت: "يجوز لها الخروج للعمل من أجل التكسب أو خشية فقدان الوظيفة، والخروج لقضاء حوائجها أو العلاج، أو للزيارة أو للنزهة والترويح عن النفس بملابس الإحداد في ذات المدينة، ونحو ذلك".

وأشارت إلى وجوب الالتزام بالمبيت في بيت الزوجيَّة، ويتحقق بمكثها فيه معظم الليل، ولا يجوز لها ترك المبيت أو الانتقال إلى بيت آخر إلا في حالة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها؛ كعدم الأمن والخشية على نفسها.

الإفتاء المرأة المعتدة حكم خروج المراة المعتدة

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