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زوجة الشهيد منسي عن الفنان شريف منير: "وطني من الدرجة الأولى ويحب بلده"

11:15 م الأحد 07 نوفمبر 2021
زوجة الشهيد منسي عن الفنان شريف منير: "وطني من الدرجة الأولى ويحب بلده"

زوجة الشهيد احمد المنسي

كتب- محمد سامي:

علقت زوجة الشهيد العقيد أحمد منسي، على لقاءها مع الفنان شريف منير، على هامش حفل تكريم في جامعة حلوان الأسبوع الماضي.

وشارك شريف منير، بصورة تجمعه مع أطفال وزوجه الشهيد البطل العقيد أحمد منسي، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، يظهر فيها بجوارهم، حيث كتب قائلًا: "صورة تجمعني أنا وزوجة الشهيد البطل أحمد منسي وأولاده الأسبوع الماضي أثناء تكريمنا من جامعة حلوان، شرف عظيم".

وقالت زوجة المنسي، إنها حضرت إلى حفل التكريم قبل حضور شريف منير بـ15 دقيقة، مضيفة أنه إنسان راقي وذوق جدًا وعلى خلق، ومتواضع لحد كبير ووطني من الدرجة الأولى ويحب بلده.

ولفتت إلى أنه أثناء كلمته في حفل التكريم، أكد أن وصفه بـ"التطبيل" في أعمال الفنية يزيده فخرًا، مضيفًا أن ما يقال لا يسبب له أي مضايقات ولا يهزه، مضيفة أنه قال: "سعيد وفخور جدًا عشان بطبل لبلدي".

وشارك شريف منير جمهوره بصورة جديدة له، رفقة زوجة وأولاد الشهيد أحمد منسي، الذي استشهد عام 2017 خلال هجوم كمين البرث، بمنطقة رفح بسيناء.

ونشر شريف، الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "صورة تجمعني أنا وزوجة الشهيد البطل أحمد المنسي وأولاده الأسبوع الماضي، أثناء تكريمنا من جامعة حلوان.. شرف عظيم".

زوجة الشهيد منسي أحمد منسي شريف منير جامعة حلوان

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