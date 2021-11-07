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"ارتدوا الملابس الثقيلة في هذا الوقت".. الأرصاد تكشف أهم سمات الطقس الفترة المقبلة

10:37 م الأحد 07 نوفمبر 2021
"ارتدوا الملابس الثقيلة في هذا الوقت".. الأرصاد تكشف أهم سمات الطقس الفترة المقبلة

شبورة مائية

(مصراوي):

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الاستقرار في الأحوال هو سمة الفترة الحالية والمقبلة، حيث تتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، اليوم الأحد، أن درجات الحرارة تتفاوت بشكل كبير حيث ترتفع خلال فترة النهار وتنخفض خلال فترة الليل، ليسود طقس مائل للبرودة ليلًا.

وقالت الهيئة إن هناك نصائح ضرورية خلال هذه الفترة:

- يرجى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة.

- يجب ارتداء الملابس الثقيلة نسبيًا خلال فترة الليل وفي الصباح الباكر.

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