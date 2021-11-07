بالأسعار الجديدة.. صرف 25% من المقررات التموينية لشهر نوفمبر
كتب- محمد سامي:
أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وصرف ما يقرب من 25% من مقررات شهر نوفمبر الجاري حتى الآن، وفقًا لأسعار الزيت التي أعلنها وزير التموين أخر الشهر الماضي.
وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريرًا من شركتي الجملة "العامة والمصرية" يفيد بضخ 4000 طن سكر يوميًا لمنافذ الصرف و3000 طن زيت يوميًا مناصفة ما بين العبوة زنه 800م والعبوة زنة 1 لتر، و1000 طن أرز و1000 طن مكرونة إضافة إلى السلع الأخرى التي تدخل منظومة الدعم والتي تصل إلى 28 سلعة.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان