"قرية الفواخير".. لماذا حضر النواب وما هي الرسالة؟ (صور)

السيسي لرؤساء شركات النقل العالمية: ننتهج مسارًا تنمويًا مدعومًا بإرادة

(مصراوي):

كانت محافظة القاهرة على موعد أمس مع احتفالية كبيرة بحضور لفيف من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من سفراء الدول الأجنبية لافتتاح أعمال تطوير قرية صناعة الفخار "قرية الفواخير" بالفسطاط، لإحياء إحدى أقدم الحرف التراثية بمصر منذ عهد قدماء المصريين.

وحضر النواب ليكون قناة تواصل بين المواطنين والحكومة وكذلك الاطلاع على تفاصيل التجربة لعرضها على المواطنين والقيام بحملات توعية عن هذه الإنجازات من أجل الحفاظ عليها هكذا قالت عضو مجلس النواب عن منطقة مصر القديمة النائبة جيهان البيومي.

وأضافت البيومي، إحدى النواب الحضور في الحفل لـ"مصراوي"، أن افتتاح القرية كان رسالة بأنه لا يوجد مستحيل طالما وجدت الإرادة والإدارة الجيدة للمشروعات.

وتابعت أن نجاح محافظة القاهرة في الانتهاء من هذه القرية وخروجها بهذا الشكل يمثل تأكيد لاستراتيجية الدولة في القضاء على العشوائيات.

وأشارت إلى أن المدينة تمثل نموذج يحتذى به للصناعات الحرفية القديمة، مؤكدة أن الدولة وقفت مع هؤلاء الحرفيين ويجب عليهم العمل من أجل رد الجميل عبر الحفاظ على التطوير.

من ناحيتها قالت النائبة شادية الجمل عضو مجلس النواب عن القاهرة، إن افتتاح "قرية الفواخير" يأتي في إطار خطة الدولة نحو القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وقالت الجمل، لموقع "مصراوي"، إن القرية تمثل رسالة نحو الحياة الكريمة والمبادرات التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أنه بات على المواطنين الحفاظ على هذا الانجاز.

وطالبت بضرورة القيام بحملات توعية للمواطنين بأهمية ما تقوم به الدولة لهم، مشددة على ضرورة التوازي بين مطالبة المواطنين بالحفاظ على التطوير وبين تنمية الوعي لهم.

وأشارت إلى أن على الأجهزة المعنية والجهات التنفيذية متابعة هذا التطوير ومراقبة كل من يقوم بمخالفات ضد التطوير والعمل معه بكل جزم، مؤكدة أن الدولة تعمل على القضاء على العشوائيات وعلى الجميع مساعدتها.

ونوهت إلى أن افتتاح وتطوير قرية الفواخير في مدينة الفسطاط يتماشى مع فلسفة الدولة والرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية.

وتعد قرية الفواخير بمدينة الفسطاط إحدى القرى العريقة في صناعة الفخار واشتهرت بإنتاج الفخار، وذلك لأنها كان لديها أمهر صناع الفخار، ولكن صناعة الفخار كانت تتم بأسلوب قديم وبدائي بدون تطوير، وحاليًا تم دعمهم بأدوات تساعدهم على الإنتاج بصورة أفضل، منها الأفران ذات الإشعال الذاتي التي تعمل بالغاز.

وحضر الافتتاح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.​