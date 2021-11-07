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هل طلبت مصر قرضا جديدا من البنك الدولي لمد برنامج تنمية الصعيد في المنيا وأسيوط؟

10:20 م الأحد 07 نوفمبر 2021
هل طلبت مصر قرضا جديدا من البنك الدولي لمد برنامج تنمية الصعيد في المنيا وأسيوط؟

البنك الدولي

كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي، تفاصيل مد نطاق عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي المنيا وأسيوط بعد محافظتي قنا وسوهاج.

وقال ندا، لمصراوي، على هامش مؤتمر يوم المدن العالمي، إنه تم تحويل 50 مليون دولار من قيمة التمويل الأول للبرنامج في قنا وسوهاج والبالغ 500 مليون دولار من أجل الإنفاق على تمديد البرنامج في محافظتي المنيا وأسيوط.

وأشار خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي، إلى أن ذلك وفق طلب الحكومة المصرية، موضحا أنه حاليا يعمل البنك في 4 محافظات وهم: قنا وسوهاج، وجزء من العمل في المنيا وأسيوط.

وتابع ندا، أنه حتى الآن لم يرد إلى البنك أي طلب رسمي من الحكومة المصرية بشأن طلب قرض جديد أو تمويل إضافي من أجل إنهاء المشروع في محافظتي المنيا وأسيوط.

البنك الدولي قرض برنامج تنمية الصعيد التنمية المحلية

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