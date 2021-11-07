رئيس "الوطنية للإعلام" عن نقل مباراة القمة: إشادة واجبة ونجاح

كتب- مينا غالي:

وجّه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام التحية لفريق عمل نقل مباراة القمة بين الزمالك والأهلي ببطولة الدوري العام بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مشيدًا بالمهنية والاحترافية في النقل التلفزيوني حتى خرجت بهذا الشكل الرائع الذي نال استحسان وإعجاب المشاهدين حيث تم استخدام العديد من التقنيات الحديثة في النقل خاصة تقنية الـ4K والتي تم تدريب فرق العمل عليها بشكل جيد لتنفيذ نقل عالمي يليق والإعلام المصري، وامتاع جماهير الكرة المصرية.

وأوضح زين، في بيان له، اليوم الأحد، أنه تم عقد دورات تدريبية مكثفة للمخرجين والمصورين لتدريبهم على تلك التقنيات الحديثة في النقل التلفزيوني، كما أثنى على الحيادية التامة فى نقل مباراة قطبي الكرة المصرية.

وأشاد زين أيضًا بنجاح انطلاق البث الأرضي بتقنية MPEG4، الذي يعتبر نجاح جديد يضاف لرصيد أبناء الوطنية للإعلام الذين بذلوا كل جهد ليقدموا للمشاهدين صورة أفضل جودة تحقق مشاهدة جيدة.

