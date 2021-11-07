الجيزة: إزالة تعديات على 21 فدانًا من أراضي أملاك دولة بأبو غالب بمنشأة القناطر

كتب- يوسف عفيفي:

واصلت محافظة الجيزة، مجهوداتها لمواجهة مخالفات البناء وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والأراضي أملاك الدولة.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء المراكز والمدن.

وقامت محافظة الجيزة، من خلال أجهزة مركز ومدينة منشأة القناطر بإزالة تعديات بالبناء على أراضى أملاك دولة بالتنسيق مع الإصلاح الزراعي بالجيزة وذلك بالوحدة المحلية بأبوغالب على مساحة ٢١ فدان وذلك بمتابعة من محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة منشاة القناطر.

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