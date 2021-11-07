Masrawy logo white

الجيزة: إزالة تعديات على 21 فدانًا من أراضي أملاك دولة بأبو غالب بمنشأة القناطر

08:09 م الأحد 07 نوفمبر 2021
الجيزة: إزالة تعديات على 21 فدانًا من أراضي أملاك دولة بأبو غالب بمنشأة القناطر

إزالة التعديات- أرشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

واصلت محافظة الجيزة، مجهوداتها لمواجهة مخالفات البناء وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والأراضي أملاك الدولة.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء المراكز والمدن.

وقامت محافظة الجيزة، من خلال أجهزة مركز ومدينة منشأة القناطر بإزالة تعديات بالبناء على أراضى أملاك دولة بالتنسيق مع الإصلاح الزراعي بالجيزة وذلك بالوحدة المحلية بأبوغالب على مساحة ٢١ فدان وذلك بمتابعة من محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة منشاة القناطر.

إزالة تعديات أراضي أملاك دولة منشأة القناطر محافظة الجيزة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
911

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

763

متعافون اليوم

334751

إجمالي الإصابات

18889

إجمالي الوفيات

281325

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • الهدايا مرفوضة.. صلاح يشاهد خسارة ليفربول الأولى أمام وست هام بالبريميرليج

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا