"الأنفاق": تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية منتصف 2022

كتب– أسامة علي:

قال اللواء عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنه سيتم تشغيل قطار المونوريل العاصمة الإدارية منتصف 2022.

وأضاف والي، في مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، أن المشروعات التي تنفذها الهيئة كلها بأياد مصرية، مضيفًا أن الهدف من مشاركة مصر في معرض النقل الذكي، هو الترويج للفرص الاستثمارية المصرية، وجذب المزيد من المستثمرين، في مجالات الإنشاء والإدارة.

وأوضح رئيس القومية للأنفاق أن خط المونوريل طوله 47 كيلومتر ويعد أطول الخطوط الموجودة بالعالم، مضيفًا إن النقل الذكي عبارة عن شبكة متكاملة، وتحتوى على مختلف وسائل الراحة والأمان ويستطيع المواطن خلالها التنقل بين الوسائل.

ولفت إلى أن مصر تنفذ مشروعًا ضخمًا، لإنتاج 3 خطوط مترو، وقطار كهربائي خفيف، وخطوط قطار المونوريل الذي يعتبر أطول خط مونوريل في العالم بطول 47 كيلو متر، لافتا إلى أنه سيتم افتتاح المرحلة الأولي والثانية للقطار الكهربائي الخفيف الذي يربط بين الخط الثالث بمحطة عدلي منصور شرق القاهرة نهاية العام الجاري.