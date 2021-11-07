Masrawy logo white

"الأنفاق": تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية منتصف 2022

08:07 م الأحد 07 نوفمبر 2021
"الأنفاق": تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية منتصف 2022

قطار المونوريل

كتب– أسامة علي:

قال اللواء عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنه سيتم تشغيل قطار المونوريل العاصمة الإدارية منتصف 2022.

وأضاف والي، في مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، أن المشروعات التي تنفذها الهيئة كلها بأياد مصرية، مضيفًا أن الهدف من مشاركة مصر في معرض النقل الذكي، هو الترويج للفرص الاستثمارية المصرية، وجذب المزيد من المستثمرين، في مجالات الإنشاء والإدارة.

وأوضح رئيس القومية للأنفاق أن خط المونوريل طوله 47 كيلومتر ويعد أطول الخطوط الموجودة بالعالم، مضيفًا إن النقل الذكي عبارة عن شبكة متكاملة، وتحتوى على مختلف وسائل الراحة والأمان ويستطيع المواطن خلالها التنقل بين الوسائل.

ولفت إلى أن مصر تنفذ مشروعًا ضخمًا، لإنتاج 3 خطوط مترو، وقطار كهربائي خفيف، وخطوط قطار المونوريل الذي يعتبر أطول خط مونوريل في العالم بطول 47 كيلو متر، لافتا إلى أنه سيتم افتتاح المرحلة الأولي والثانية للقطار الكهربائي الخفيف الذي يربط بين الخط الثالث بمحطة عدلي منصور شرق القاهرة نهاية العام الجاري.

الهيئة القومية للأنفاق مونوريل العاصمة الإدارية قطار المونوريل قناة صدى البلد العاصمة الإدارية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
911

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

763

متعافون اليوم

334751

إجمالي الإصابات

18889

إجمالي الوفيات

281325

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • الهدايا مرفوضة.. صلاح يشاهد خسارة ليفربول الأولى أمام وست هام بالبريميرليج

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا