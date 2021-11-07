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ننشر طلب إعادة التعامل على الوحدات "المسحوب" ترخيصها -مستند

07:41 م الأحد 07 نوفمبر 2021
ننشر طلب إعادة التعامل على الوحدات "المسحوب" ترخيصها -مستند

جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة

كتب– محمد عبدالناصر:

أصدر جهازي 6 أكتوبر الجديدة والعاشر من رمضان، تعليمات للمواطنين من ملاك الوحدات السكنية المخالفة والتي تم تحويلها من سكني إلى تجاري أو إداري.

وأهاب جهاز مدينة 6 أكتوبر وجهاز مدينة العاشر من رمضان، اليوم الأحد، بالمواطنين أصحاب الوحدات المخالفة بسرعة رد الشيئ إلى أصله لإمكانية العرض على السلطة المختصة والنظر في إمكانية الغاء قرار السحب والاسترداد.

ونصت توجيهات أجهزة المدن، على أنه في حالة استمرار المخالفة بتغيير النشاط من سكني إلى تجاري أو إداري سيستمر الجهاز في تنفيذ قرار السحب والإلغاء ورد الوحدة الشاغرة.

وتابعت الأجهزة: "كما سيتم إعلان طرحها طبقًا للقواعد المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية".

ويمكن للراغبين التقدم بطلب الموافقة على إعادة التعامل على الوحدات التي صدر لها قرار السحب والاسترداد والموافقة على قبول سداد كافة المبالغ المستحقة لجهاز المدينة.
الطلب

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