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هل يجوز أن أدعو في الصلاة بتحصيل منفعة دنيوية لنفسي أو لشخص معين؟ مستشار المفتي يجيب

07:23 م الأحد 07 نوفمبر 2021
هل يجوز أن أدعو في الصلاة بتحصيل منفعة دنيوية لنفسي أو لشخص معين؟ مستشار المفتي يجيب

الدكتور مجدي عاشور

(مصراوي):

رد الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، على سؤال ورد له حول مدى جواز الدعاء في الصلاة لتحصيل منفعة دنيوية للنفس أو لشخص بعنيه.

وقال عاشور في تصريحات عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أولًا مقصود الدعاء هو طلب العون والاستمداد من الله تعالى في إجابة السؤال وقضاء الحاجة".

وأضاف: "ثانيًا، اختلف الفقهاء في حكم الدعاء في الصلاة بمعينٍّ غير المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: فذهب الحنفية والحنابلة إلى جواز الدعاء في الصلاة بالمأثور وعدم الدعاء بغيره، وذهب المالكية والشافعية وقول عند الحنابلة إلى أنه يجوز الدعاءُ في الصلاة بخيري الدنيا والآخرة، لعدة أحاديث، ومنها حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «"وأَمَّا السُّجُودُ فَأَكْثَرُوا فِيهِ الدُّعَاءَ؛ فَإِنَّهُ قَمِنٌ- أَيْ: جدير-أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ" (صحيح ابن خزيمة/ 602)، فدلهم على الدعاء من غير تقييد".

وتابع: "يجوز شرعًا الدعاءُ بأمر دنيويٍّ في الصلاة، كزوجة معينة أو صديق أو سيارة أو نجاح مثَلًا، سواء كان الدعاء للنفس أو للغير، مع الحرص على أن لا نَنْجَرَّ في الدعاء إلى تفاصيل تُخْرِجُنا عن الخشوع في الصلاة".

مجدي عاشور منفعة دنيوية الدعاء في الصلاة الدعاء

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