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رئيس الوزراء يستعرض مع محافظ البنك المركزي آليات التعامل مع الموجة التضخمية العالمية

06:48 م الأحد 07 نوفمبر 2021
رئيس الوزراء يستعرض مع محافظ البنك المركزي آليات التعامل مع الموجة التضخمية العالمية

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد سامي:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، لاستعراض ملفات العمل المشتركة، في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزى المصري.

وثمن رئيس الوزراء الجهد المبذول من مسئولي البنك المركزي المصري لدعم الاقتصاد القومي في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التى يشهدها العالم.

وصرّح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع يأتى فى إطار التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزى المصرى فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية ودعم قطاعات الاقتصاد المختلفة.

وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة آليات وسبل زيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبى، عبر دعم مصادره المختلفة، والتوسع فى الصادرات المصرية، ودعم وتشجيع القطاع الخاص، كمشارك رئيسي في المشروعات التنموية.

كما شهد الاجتماع استعراض آليات التعامل مع الموجة التضخمية التى تشهدها الأسواق العالمية حاليا بسبب تحديات سلاسل التوريد.

مصطفى مدبولي الموجة التضخمية العالمية محافظ البنك المركزي طارق عامر،

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