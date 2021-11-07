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"إلغاء قرار السحب".. توجيهات عاجلة من المدن الجديدة لأصحاب الشقق المخالفة

06:11 م الأحد 07 نوفمبر 2021
"إلغاء قرار السحب".. توجيهات عاجلة من المدن الجديدة لأصحاب الشقق المخالفة

جهاز 6 أكتوبر الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر جهازي 6 أكتوبر الجديدة والعاشر من رمضان، تعليمات للمواطنين من ملاك الوحدات السكنية المخالفة والتي تم تحويلها من سكني إلى تجاري أو إداري.

وأهاب جهاز مدينة 6 أكتوبر وجهاز مدينة العاشر من رمضان، اليوم الأحد، بالمواطنين أصحاب الوحدات المخالفة بسرعة رد الشيئ إلى أصله لإمكانية العرض على السلطة المختصة والنظر في إمكانية الغاء قرار السحب والاسترداد.

ونصت توجيهات أجهزة المدن، على أنه في حالة استمرار المخالفة بتغيير النشاط من سكني إلى تجاري أو إداري سيستمر الجهاز في تنفيذ قرار السحب والإلغاء ورد الوحدة الشاغرة.

وتابعت الأجهزة: "كما سيتم الإعلان عن طرحها طبقًا للقواعد المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية".

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