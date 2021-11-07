الوزراء: منع أي طالب غير متلقي لقاح كورونا من دخول الجامعات بعد 15 نوفمبر

كتب- محمد غايات:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، لمناقشة عدد من الملفات المهمة.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة الالتزام بالقرارات التي تم اتخاذها، خلال الاجتماع الأخير للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، بشأن عدم السماح لأي موظف لم يتلق اللقاح بالدخول إلى مكان عمله بعد يوم 15 نوفمبر الجاري، وعدم السماح للطلاب الجامعيين الذين لم يتلقوا اللقاح بدخول الجامعات بحلول نفس التوقيت، مُشددًا على أهمية الاستمرار في خطة التوسع في منظومة التطعيم لجميع شرائح المجتمع.

وخلال الاجتماع، اطمأن مدبولي على الرصيد الحالي المتوافر من اللقاحات، والكميات المتوقع استقبالها قريبًا، موجهًا بتقديم جميع صور الدعم للتصنيع المحلي للقاحات بوجه عام، وللقاحات مواجهة "كورونا" على وجه الخصوص، واطلع رئيس الوزراء على موقف تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بشأن زيادة الأطقم الطبية في المنافذ؛ للقيام بالمسئوليات المطلوبة، وتقليل التكدس في المطارات والموانئ.

واستمع رئيس الوزراء إلى استعراض من عبدالغفار حول موقف المستشفيات المخصصة لعملية الفرز والعزل الصحي، ومدى توافر المستلزمات الطبية بها.

وقال عبدالغفار: "نتوسع في تطعيم المواطنين، وحاليًا يتم تقديم ما يزيد على 500 ألف جرعة في اليوم الواحد، وحتى الآن تم تطعيم ما يزيد على 90% من طلاب الجامعات المنتظمين، وتم التأكيد أنه لن يدخل الامتحانات سوى الطلاب الذين تم تطعيمهم، ومن ثم ستشهد الأيام المقبلة الانتهاء من تطعيم باقي الطلاب".

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه عقد اجتماع مع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات واللقاحات "فاكسيرا"، ومساعد الوزير لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، حيث تمت مناقشة خطة إنتاج لقاح "كورونا"، والتعاون مع شركة "سينوفاك" الصينية، ونقل تكنولوجيا التصنيع للقاح، إلى جانب دراسة استكمال عدد من المشروعات الإنشائية للشركة.