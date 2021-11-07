"شباب الأحزاب": الشيوخ يوافق على تعديلين مقترحين من التنسيقية بشأن قانون التخطيط العام

السيسي لرؤساء شركات النقل العالمية: ننتهج مسارًا تنمويًا مدعومًا بإرادة

(مصراوي):

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وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم الأحد، على تعديلين مقترحين تقدم بهما النائبان محمد فريد ورامي جلال، أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن قانون التخطيط العام للدولة.

وطالب فريد بتعديل المادة المتعلقة بتعريف إطار التنمية لتنص على: "أن إطار التنمية التي يضعها المجلس الأعلى للتخطيط هي السياسة العامة والأهداف والغايات بصور التشاركية".

واستهدف التعديل تأكيد نهج التخطيط التشاركي ليتماشى مع أهداف القانون والتحول إلى اللامركزية.

وكان النائب رامي جلال طالب باستحداث بند جديد في اختصاصات الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، كما اقترح اختصاصًا مستحدثًا نصه: "إعداد تقرير سنوي لمتابعة مدى تقدم عملية تنفيذ أهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة قياسًا بالأجندات الاقليمية والدولية والأهداف الأممية للتنمية المستدامة".

وقال جلال: "لا يمكن للعملية التخطيطية أن تكون فعالة دون متابعة آخر ما وصل إليه العالم من حولنا فيما يخص الملفات التنموية المختلفة، والمؤشرات المتنوعة مثل مؤشرات قياس الأداء، ومؤشرات المخاطر الرئيسية، وبناء عليه نحتاج إلى تقرير يوضح لنا أين نقف الآن بالنسبة للعالم من حولنا لنتمكن من الانطلاق بعدها في عملية التخطيط".

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ يناقش خلال جلساته هذا الأسبوع مشروع قانون التخطيط العام للدولة والمُقدم من الحكومة المصرية، وتمت مناقشته في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس خلال الأسابيع الماضية.