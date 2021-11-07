وزير الدفاع يستقبل رئيس مكتب حاكم إمارة رأس الخيمة الإماراتية

كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الشيخ عبدالله بن حميد القاسمي، رئيس مكتب حاكم إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقرينته الشيخة حصة بنت صقر القاسمي والوفد المرافق لهما الذين يزورون مصر حاليًا في مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

وتناول اللقاء مناقشة عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لكلا الجانبين، وأكد القائد العام للقوات المسلحة اعتزازه بعمق الروابط التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافق الرؤى تجاه مختلف الموضوعات المشتركة.

وأشاد رئيس مكتب حاكم إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة بعلاقات الصداقة القوية والتنسيق المشترك بين البلدين وتطلعه أن تشهد المرحلة القادمة، مزيدًا من التعاون المشترك فى مختلف المجالات.

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة لكلا البلدين وملحق الدفاع الإماراتي في القاهرة.