بحضور الرئيس.. وزير النقل يستعرض إنجازات تحقيق النقل الجماعي الأخضر بمعرض النقل الذكي

كتب- مصراوي:

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الدورة الرابعة من معرض النقل الذكي 2021 TRANS MEA التي انطلقت، اليوم الأحد، برعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار "الطريق إلى 2030"، تقوم بتسليط الضوء على إنجازات الدولة المصرية تحت قيادة رئيس الجمهورية؛ لتحقيق النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة الذي يعتبر أساس التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، وفي إطار الجمهورية الجديدة التي تربط الحاضر بالمستقبل وتُعيد إحياء دور مصر التاريخي في الريادة الإقليمية، جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش افتتاح الرئيس للمعرض.

واستعرض الوزير أهم مشروعات وزارة النقل أمام الرئيس في جناح الوزارة؛ ففي مجال السكة الحديد تم التعاقد على توريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب وصل منها 500 عربة حتى الآن، وستصل باقي الدفعات تباعاً، وجار تجهيز إجراءات توقيع عقد مع الشركة الموردة (ترانس ماش هولدينج) لصيانة هذه العربات وفي نهاية عام 2021 ستكون جميع العربات إما جديدة أو مجددة بالكامل وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، أما بالنسبة إلى خطوط السكك الحديدية فتم تجديد 800 كيلومتر سكة حديد وألف مفتاح، وذلك على المواقع المختلفة في شبكة خطوط السكك الحديدية، خصوصًا أن عمليات التجديد تتم بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة، أما بالنسبة إلى تطوير منظومة الإشارات فجار الآن تنفيذ وتطوير الخطوط الرئيسية والتي تغطي نحو 1900 كيلومتر، وتشمل إنشاء أبراج إشارات مزودة بنظم تكنولوجية حديثة داخل الأبراج على السكة لزيادة عوامل السلامة والأمان، وبالنسبة إلى ورش السكك الحديدية فتم تطوير الورش والمعدات بهدف تحسين بيئة العمل داخل الورش وتم الاهتمام والارتقاء بالعنصر البشري عن طريق التدريب بمعهد وردان والمنشأ على مساحة 150 فدانًا والذي تم تطوير كل المنشآت به، وكذلك تم تطوير المناهج التعليمية والمعامل، وتم تحويله من مدرسة فنية إلى معهد فني تكنولوجي، كما أن القوات المسلحة أسهمت في تأهيل 300 مهندس و1000 فني، وتفضل الرئيس بمقابلتهم بالإسكندرية، وجار تركيب بوابات بالمحطات الرئيسية لتنظيم حركة مرور الركاب للمساهمة في السيطرة على الإيرادات والعوائد المادية للسكك الحديدية.

واستعراض وزير النقل أهم مشروعات شركة "ترانس آي تي" التابعة لهيئة السكك الحديدية، حيث كانت القيادة السياسية قد وجهت العام الماضي بميكنة محطات سكك حديد مصر على غرار محطات مترو الأنفاق وتركيب بوابات إلكترونية للتحكم والسيطرة، وكانت المرحلة الأولى هي أربع محطات رئيسية هي (القاهرة والجيزة وسيدي جابر والإسكندرية)، ويتم تنفيذ ذلك بالتعاون مع شركة محلية مصرية، وجار تطوير وميكنة محطة دمنهور كمحطة نموذجية بمنظومة محلية الصنع بالكامل بنسبة 90٪، وتعمل هذه المنظومة على تلبية احتياجات المواطنين لتواكب جميع أنظمة وسائل المواصلات الحديثة؛ مثل المترو ومرفق النقل العام، وتم توفير قنوات بيع داخل المحطات وخارج المحطات؛ ومنها تطبيقات الموبايل أبيليكيشن وتطوير نظام البوابات الإلكترونية ووضع منظومة كاميرات المراقبة للمحطات الداخلية، والمنظومة بالكامل مرتبطة بالرقم القومي للمواطن؛ وهي جاهزة للتكامل مع الكارت الموحد للمواصلات بالتعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة.

وناقش الوزير أهم مشروعات الإنفاق والجر الكهربائي في إطار توجه الدولة لتتحول وسائل النقل الجماعي للنقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة؛ حيث جار تنفيذ شبكة من الخطوط ووسائل الجر الكهربائي المختلفة كشبكة المترو والمكونة من خمسة خطوط، بالإضافة إلى أن الخط الأول المرج/ حلوان والخط الثاني شبرا الخيمة/ المنيب جار تحديثها حاليًّا، وتم الانتهاء من تنفيذ 24 كيلومترًا و19 محطة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، وجار حاليًّا أعمال القطاع الأخير من الخط والمكون من 15 محطة 17.8 كم وتم الانتهاء من نحو 80٪ من الحفر النفقي بهذه المرحلة والتي تبدأ من العتبة وصولًا إلى الكيت كات، وتمتد شمالًا إلى روض الفرج وجنوبًا إلى جامعة القاهرة والتي من المقرر الانتهاء منها خلال عام 2022، وكذلك تم استعراض أعمال تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق (خط الهرم) والذي يبدأ من مدينة السادس من أكتوبر حتى مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة كمرحلة أولى بطول 19 كيلومترًا لـ17 محطة، وذلك بالتعاون مع شركات وطنية مصرية لتنفيذ هذا القطاع، وبالنسبة لمحطة المتحف المصري الكبير والتي من المقرر أن يتم الانتهاء من الأعمال السطحية بها قبل افتتاح المتحف، وكذلك تم استعراض مباحثات تنفيذ الخط السادس مع شركات عالمية كبرى متخصصة في مجال مترو الإنفاق والذي من المقرر تنفيذه من الخصوص حتى المعادي الجديدة كما أن هناك وسائل أخرى لربط التجمعات بشرق القاهرة مع العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العاشر من رمضان حيث جار تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT والذي يبدأ من محطة عدلي منصور حتى العاصمة الإدارية الجديدة، والتي قام الرئيس بوضع حجر الأساس لها العام الماضي، ثم شاهد الرئيس بثا حيا من محطة بدر التي يتفرع منها القطار الكهربائي شمالا إلى مدينة العاشر من رمضان وجنوبا إلى العاصمة الإدارية الجديدة ويتم اختبارات فحص السكة لهذا المسار، أما بالنسبة إلى مشروع المونوريل والذي يعد من أطول خطوط المونوريل في العالم بإجمالي أطوال 97 كيلومتراً الجزء الأول شرق النيل والذي يبدأ من محطة الاستاد وصولاً إلى محطة العاصمة الإدارية الجديدة ليتكامل مع محطة القطار الكهربائي مع محطة مدينة الفنون أما الجزء الثاني والذي يبدأ من مدينة السادس من أكتوبر ليتكامل مع الخط الثالث في محطة وادي النيل كما تم عرض بث حي لإحدي محطات المونوريل من مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة أمام رئيس الجمهورية.

وفي إطار اهتمام الدولة بتنفيذ شبكة من القطارات السريعة وفائقة السرعة تم استعراض الأعمال الجارية لتنفيذ شبكة من الخطوط تبلغ أطوالها نحو 2000 كيلومتر لربط موانئ البحر الأحمر بموانئ البحر المتوسط.

واستعرض الوزير شرحا توضيحيا عن المحطة التبادلية المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تتكون من مبنى لمحطة القطار الكهربائي الخفيف LRT ، وأهم إنجازات الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية والمختصة بتنظيم وإدارة الملاحة في المياه الإقليمية.

وأوضح الوزير أن فعاليات المعرض في دورته الرابعة ستشهد بدءًا من غدٍ الإثنين عقد عدد كبير من الندوات المهمة في مجالات السكك الحديدية والجر الكهربائي والطرق والكباري والموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية؛ حيث تركز تلك الندوات على أهم المشروعات في كل قطاع وأبرز الفرص الاستثمارية.

وأوضح الوزير أن المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي واللوجستيات والتحول للنقل الأخضر هذا العام يركزان على عرض كل ما هو جديد في مشروعات وزارة النقل والمخطط تنفيذها.